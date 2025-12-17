台東女中多項建築老舊 陳瑩和莊瑞雄爭取經費整修

（中央社記者盧太城台東縣17日電）國立台東女中「實驗大樓」與「宿舍A舍」耐震不足，「禮堂」屋頂漏水嚴重，立委陳瑩、莊瑞雄協助爭取經費修繕，要求教育部務必以最快速度協助補強。

民進黨籍立法委員陳瑩與莊瑞雄、民進黨籍台東縣議員黃治維、簡維國今天會同教育部相關人員前往台東市國立台東女中勘查老舊建築，台東女中校長王垠陪同說明校園設施現況。

陳瑩表示，東女「實驗大樓」屋齡已達37年，耐震能力不足，校方對安全狀況高度關切。經規劃評估後，補強所需經費約為新台幣800萬元。「宿舍A舍」因0403地震受損，同時面臨需耐震補強的問題，經費需求約為410萬元。學校禮堂屋頂長期漏水，不僅影響教學活動，也潛藏安全風險，經初步評估，改善經費約832萬元，合計共需約2042萬元經費。

陳瑩表示，這些建物直接影響學生日常生活與學習安全，補強工程刻不容緩，她和莊瑞雄將爭取教育部支持與經費核定，避免安全事故發生，確保師生能在穩固的環境中學習與活動。

學校游泳池設施老化及安全問題，會勘的教育部國教署高中組副組長林琬琪表示，將盡速請專家評估，期望明年度可進行改善。陳瑩強調，游泳池作為體育教育重要設施，應同步列入安全改善計畫，讓學生有安全、完善的運動環境。

莊瑞雄表示，台東位處地震頻繁帶，校園結構安全絕不容妥協，特別是屋齡已達37年的實驗大樓耐震能力不足，教育部務必以最快速度協助補強，並嚴格落實施工期間的「師生安置計畫」，務必做好工區與教學區的動線區隔，將干擾降到最低，以兼顧受教權。

莊瑞雄表示，教育資源挹注「一分一毫都不能少、一天都不能拖」，盼相關經費能如期於115年到位。

縣議員、台東女中家長會長黃治維表示，台東女中所提報校園設施修繕計畫，涵蓋學生宿舍及實驗大樓結構補強、游泳池環境修繕、禮堂屋頂防漏工程等，相關設施已年代久遠，必須立即進行改善工程，改善計畫攸關學生住宿及學習環境完整性，期待教育部盡快核定計畫，提供安全無虞的教學場域。（編輯：李錫璋）1141217