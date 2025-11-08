台東女中嶄新PU操場啟用 黃建賓：實現對孩子承諾
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台東報導
國立台東女中今（8）日第85屆校慶，同時也是嶄新PU操場的啟用典禮，長期爭取操場整建的台東縣立委黃建賓也受邀出席剪綵及致辭，他表示，非常開心能與孩子、家長及老師們，一起見證嶄新PU操場的啟用，「這是我們共同努力的成果，也是實現對台東孩子們的承諾」。
黃建賓指出，過去台東女中由於紅土跑道老舊毀損，經常塵土飛揚，大雨時也會積水，孩子們難以盡情在操場上奔跑。他上任後立即向教育部爭取經費改善，成功爭取核定1420萬元經費，除了跑道整修，也進行跳遠區整建、水溝排水改善、簡易灑水系統等工程，讓孩子們能夠盡情奔跑、歡暢活動。
黃建賓也提到，台東高中因游泳池老舊、池底石灰質沉澱，校方過去曾向中央申請經費維修卻沒有下文，老師只好無奈地提醒學生穿襪子游泳，一度引發網路熱議。
黃建賓表示，他上任後立即多次舉行會勘及協調會，終於成功爭取教育部核定1000萬元改善經費，還給孩子們安全的游泳池。另外，他先前也與教育部國教署開會，盤點台東縣內公立高中職老舊校舍改善計畫，要求中央列入優先補助對象，國教署也同意先以結餘款辦理，研議納入未來的優先補助對象。
「感謝中央、地方及校方共同努力，一起提升孩子們的教育環境。」黃建賓強調，台東雖然距離中央很遙遠，但鄉親們的心聲，孩子們的教育品質，絕對不能被漠視。他會繼續在立法院全力以赴，為鄉親爭取應有的公平權益，為孩子們爭取更多資源，讓台東這片土地，讓下一代，越來越好。
照片來源：黃建賓辦公室提供
