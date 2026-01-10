台東女中美術班特殊選才 榜單亮眼50%上榜

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東地區唯一高中美術班-台東女中美術班，即將畢業的學生報名大學特殊選才，有50%上榜，提早成為大學生。

國立台東女中校長室秘書薛慧綺今天告訴中央社記者，東女美術班115年特殊選才升學，佳績頻傳，多名學生依循自己的興趣與專長，提早成為大學生。

薛慧綺表示，東女美術班的教育，不僅在傳統術科上多所教導，更鼓勵學生由藝術向外延伸，多元試探與發展，找到更有創意與實踐力的未來，這樣的教育成果，從特殊選才的結果即可證明，日前放榜，報名的學生50%上榜。

廣告 廣告

美術班老師康毓庭表示，台東女中美術班是台東地區唯一的高中美術班，設立有20年以上的歷史，秉持適性揚才的精神，培養有心學習的學生，讓他們的興趣與夢想成真。

她表示，這次亮眼榜單歸功於美術班近10年承接教育部美感與設計創新課程計畫、跨領域領航美感計畫，特別感謝國教署近3年挹注學校藝術共創計畫經費，得以聘請大學端合作，讓各面向創新課程執行順利，學生學習歷程超級豐富，是勝出關鍵。

台東女中校長王垠恭喜同學美夢成真。他表示，同學們在台東女中學習，遇到許多成就他們的師長，期許日後也能成為別人生命中的貴人。（編輯：李亨山）1150110