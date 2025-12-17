台東女中耐震不足、屋頂漏水 陳瑩、莊瑞雄爭取千萬護師生安全

立委陳瑩、莊瑞雄17日邀集教育部相關單位前往台東女中會勘。（圖／陳瑩辦公室提供）

台東女中實驗大樓與宿舍A舍均面臨耐震不足問題，加上禮堂屋頂漏水，嚴重影響學生安全。立委陳瑩、莊瑞雄今（17）日邀集教育部相關單位，與台東縣議員黃治維、簡維國議員助理一起前往學校會勘。陳瑩表示，學生安全無小事，必須立即投入經費與資源，確保每位師生的安全環境。

實驗大樓屋齡已達37年，耐震能力不足，宿舍A舍因0403地震受損，也面臨需耐震補強的問題；而學校禮堂屋頂長期漏水，不僅影響教學活動，也潛藏安全風險，三項工程改善合計共需約2042萬元經費。陳瑩表示，這些建物直接影響學生日常生活與學習安全，補強工程刻不容緩，將持續爭取教育部支持與經費核定，避免安全事故發生，確保師生能在穩固的環境中學習與活動。

除此之外，校方也關注游泳池設施老化及安全問題，雖目前仍可進行游泳教學，但未來全面整修完成後，將提供學生及社區民眾更安全、舒適的使用環境，以落實校園安全與全民運動理念。針對學校游泳池維修，教育部國教署高中組副組長林琬琪表示，將盡速請專家評估，期望明年度可進行改善。陳瑩強調，游泳池作為體育教育重要設施，應同步列入安全改善計畫，讓學生有安全、完善的運動環境。

立委莊瑞雄則認為，台東位處地震頻繁帶，校園結構安全絕不容妥協，特別是屋齡已達37年的實驗大樓耐震能力不足，教育部務必以最快速度協助補強，並嚴格落實施工期間的「師生安置計畫」，務必做好工區與教學區的動線區隔，將干擾降到最低以兼顧受教權。

莊瑞雄也向教育部爭取校內游泳池修繕，他表示，水域安全教育不能因設施損壞而中斷，教育資源挹注「一分一毫都不能少、一天都不能拖」，盼相關經費能如期於115年到位。

