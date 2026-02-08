「台東好釋」席捲北捷！冠軍果農站台三日快閃掀熱潮

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為協助臺東農民於產季提升市場曝光與銷售量，臺東縣政府攜手台北捷運公司，2月6日至8日在捷運雙連站心中山線形公園戶外廣場，辦理為期三天「臺東鳳梨釋迦年前推廣活動」，結合捷運高人流優勢與青農現場導購，向民眾推廣臺東代表性果品，也為農民打造春節前最重要的一波銷售窗口，縣長饒慶鈴歡迎大家到場支持，讓好「釋」連連。

臺東縣政府表示，與台北捷運長期保持合作關係，112年雙方簽署合作備忘錄，共同推動地方公益、農特產品銷售、旅遊行銷與員工訓練等跨域合作，將臺東「慢經濟」與北捷ESG理念結合，協助臺東小農於北捷台北車站快閃販售，使在地農產透過交通樞紐獲更大曝光。

目前臺東鳳梨釋迦正值產季，今年縣府持續深化與北捷合作模式，啟動「展售＋企業採購」推廣策略，運用捷運站高流量與強大曝光效益，於捷運站內與戶外場域設置展售攤位，媒合北捷推動企業團購，讓推廣效益由民眾試吃選購延伸至企業端訂單，更具規模性訂單支持在地農民。

活動首日亮點十足，由臺東縣青年農民聯誼會長謝宗憲及榮獲「2026 鳳梨釋迦優質果園評鑑」冠軍的涂育新站台。涂育新現場分享冠軍果園管理心法，向民眾介紹「臺東好釋」風味特色與產地故事，引發高度迴響。現場香氣四溢、試吃人潮踴躍，不少民眾品嚐後立即購買。

農業處指出，推廣活動每日𝟭𝟰時至𝟮𝟬時在北捷雙連站，現場提供多種規格選擇，包括單粒裝、2 粒禮盒與宅配箱等，滿足民眾自用、送禮與返鄉需求。邀請民眾把握春節前夕最後檔期，親自品嚐農民用心栽種的香甜滋味，將「臺東好釋」帶回家，為團圓時刻增添幸福滋味，期待民眾試吃後持續回購，繼續支持臺東鳳梨釋迦。