台東婦騎車入自家空地拒酒測合法 法院撤銷罰鍰與駕照限制

台東張女騎車返家途中，因持續打方向燈，遭警攔查並要求酒測。張女自認為違規，且員警已進入私人土地，她堅決拒測。員警依法開單舉發，裁處罰鍰1200元、18萬元，並記違規點數及限制駕照考領資格。張不服提起行政訴訟。法院認拒測合法，撤銷罰款處分。

判決書指出，張女於前年2月22日下午5時9分騎乘普通重型機車返家時，先在豐谷北路22巷右轉，直行約50公尺後進入自宅前空地再次右轉。期間短距離持續亮右方向燈，被巡邏員警攔查並要求接受酒精濃度檢測。監理所依道路交通管理處罰條例，依法裁處及罰鍰。

張貴香審理時表示，她第1次右轉後到家門口的距離僅約50公尺，就要再次右轉，方向燈持續亮是自然操作，騎乘過程平穩，無搖晃、急剎或蛇行，不構成違規。她強調，員警攔查地點屬私人土地，缺乏合法權限，因此拒測。她請求撤銷所有原處分，包括罰鍰、違規點數及駕照限制。

高雄高等行政法院審理後認定，張女短距離持續使用方向燈屬合理行為，未影響其他用路人判斷車輛動向，不構成違規。法院指出，員警僅以方向燈疑似違規為由進入私人土地攔查並要求酒測，缺乏法定依據，要求酒測不合法。法院因此判決，張女拒測屬合法行為，撤銷原處分。

法院強調，員警對交通工具的攔查必須具備客觀合理依據，否則民眾有權拒絕配合酒測。法界人士人也表示，此次判決不僅保障民眾在私人土地上的權益，也提醒警方執行攔查與酒測時，必須審慎依據法律規定，確保程序合法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

