台東媽祖熱氣球驚豔墨西哥 全球矚目萊昂熱氣球嘉年華

全球規模最大的國際熱氣球嘉年華之一——2025年墨西哥萊昂國際熱氣球節（Festival Internacional del Globo, FIG），迎來了一顆來自台灣的璀璨新星：台東「媽祖」造型熱氣球。萊昂國際熱氣球節每年吸引數十萬人朝聖，其國際影響力不言而喻。

在數百顆來自世界各地的絢麗熱氣球中，台東媽祖熱氣球以其獨特的造型和深刻的文化意涵，成為全場的目光焦點。這顆熱氣球完美地將台灣人熟悉的媽祖慈悲形象，透過空中藝術的形式展現出來，成功引起了國際媒體和廣大墨西哥民眾的濃厚興趣。

媽祖熱氣球。（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁）

媽祖，台灣人尊稱為媽祖婆、天上聖母，最初是宋代福建沿海一帶，漁民為了出海平安所信仰的海神。然而，隨著漢人過台灣的歷史進程，媽祖信仰逐漸超越了海域的限制，成為台灣這塊土地上最具凝聚力的民間信仰核心。媽祖不僅保佑航行平安，更象徵著先民們不畏艱難、勇於開拓的精神。

媽祖熱氣球非常顯眼。（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁）

媽祖熱氣球在墨西哥升空。（圖／翻攝自臺灣國際熱氣球嘉年華粉絲專頁）

長年以來在台東鹿野高台舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華聞名全球。透過這次將媽祖造型熱氣球送往墨西哥的行動，兩地的觀光節慶進行了深度連結與交流。台灣不僅展現了頂尖的熱氣球製作工藝，更向世界傳遞了台灣豐沛的宗教文化底蘊。媽祖慈祥的臉龐向世界展示了台灣社會兼容並蓄、追求和平的文化特質。

