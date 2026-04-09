台東學子全國舞蹈賽奪20獎 台東高商連15年特優

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣學子參加114學年度全國學生舞蹈比賽展現超強舞蹈實力及平日扎實訓練成果，在全國707支勁旅中脫穎而出，共計獲得5項團體特優、13項優等及2項甲等的戰績。其中，國立台東高商已連續15年榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優成績，縣立知本國中及國立台東高商更憑藉卓越的創意與表現力，雙雙榮獲「最佳編舞獎」。

縣府教育處指出，本屆比賽台東學子以民俗舞表現最為亮眼，參賽作品深度結合在地文化素材與族群故事。團體甲組民俗舞方面，縣立嘉蘭國小以「大地禮讚」奪得特優，縣立知本國中則以「Kalumowad」 `蟬聯六屆特優 ，並獲最佳編舞獎；團體乙組民俗舞的舞台上，不僅有縣立知本國小作品「環‧語」獲特優，國立台東高商作品藉「織‧循」拔得特優頭籌的同時亦榮獲最佳編舞獎；縣立介達國小在團體丙組民俗舞的競爭中更以「勇士禮讚」獲得特優。

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此次參賽學生涵蓋國小、國中至高中職階段，展現了各級學校師生長期投入舞蹈教育的積極努力。縣府將持續挹注資源於各校藝文社團與專業師資，期許臺東學子能繼續在全國舞台上發光發熱，用舞蹈說出更多動人的家鄉故事，讓外界看見臺東多元文化交織出的生命力。

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