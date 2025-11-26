台東宮廟直播發表不實醫療言論 違反醫療法衛生局要查！

某宮廟在網路直播平台出現不實醫療言論，衛生局前往該廟稽查，因大門深鎖未能進入，後續將持續追查。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

近日台東某宮廟人員在網路直播平台上，公開宣稱「民眾不要看醫生、不要打疫苗或接受醫療處置」，引發社會關注；衛生局指出，經前往該廟稽查，因大門深鎖未能進入，後續將持續追查，如查證屬實將依法究辦；同時呼籲民眾勿聽信不實資訊而延誤治療。

衛生局表示，此類非具備合法醫師或醫事人員資格者，擅自對疾病治療、預防或醫療處置做出指導或否定性建議，可能涉嫌違反多項醫療法規，已針對相關直播內容及言論依職權啟動蒐證調查程序，如經查證屬實將依法究辦，絕不寬貸。

衛生局初步研判，該宮廟人員的言論與行為可能涉及違反「醫療法」第八十四條「非醫療機構不得為醫療廣告」，若具有招徠醫療服務的意圖或實質效果，則觸犯非法醫療廣告的規定。

另依「醫師法」第二十八條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。

雖該宮廟人員並未執行侵入性醫療行為，但若其言論涉及診斷或治療建議，仍可能構成密醫行為。

衛生局長孫國平呼籲，民眾身體不適或有健康疑慮，務必到合法醫療院所尋求專業協助，切勿聽信無科學實證的偏方或網路偏頗言論，以免延誤病情。