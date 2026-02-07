台東家扶中心去年募款不順 今辦市集義賣盼助弱勢

7日上午，台東家扶中心在台東森林公園舉辦的「兒權愛市集」在風雨中開募，人潮受到影響，不過還是陸續有民眾冒雨前來資助、購買義賣品，攤商也會把一天義賣的所得捐出來送愛心。

攤商藍先生說：「做愛心啦，就不管多少，有多有少能盡一些心力，就是最好的。」

台東家扶中心表示，每年中心要募款將近2千萬，資助2700多名台東弱勢兒少家庭渡過難關，但去年上半年受到美國關稅政策影響，企業捐款減少3成左右，到下半年才勉強補足；而今年上半年才剛開始，家扶中心就賣力地辦活動募款，尤其過年快到了，希望讓弱勢家庭能過好年。

台東家扶中心主任鍾澤胤表示，「上半年是很緊張的，就是希望那個募款的狀況可以順利一點、可以穩健一點。」

這場義賣活動，有部份攤商專程從花蓮和屏東縣趕來參與，也有學生捐出二手物品來義賣，都希望能拋磚引玉，鼓勵社會各界捐款幫助偏鄉台東弱勢家庭。