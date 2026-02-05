▲台東富野渡假酒店推樂齡慢旅住房專案，60歲以上長者2599元輕鬆暢遊台東。（圖／AI生成示意圖）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台東 報導】為迎接樂齡旅遊市場、鼓勵銀髮族走出戶外、享受慢活假期，台東富野渡假酒店即日起推出超值「樂齡慢旅」住房優惠專案，凡年滿60歲以上旅客，平日雙人入住每晚僅需新台幣2,599元起，即可輕鬆展開一趟悠閒自在的台東慢旅行程，以實惠價格感受山海交織的自然魅力。

「樂齡慢旅」專案內容豐富，雙人房住宿除包含精緻早餐外，另貼心加碼提供自助式宵夜，讓旅客從早到晚都能享有溫暖款待，充分滿足長輩對舒適與便利的旅遊需求。台東富野渡假酒店地理位置便利，周邊環境清幽，鄰近市區景點與自然風光，適合長者悠閒散步、品味在地美食，細細感受台東純樸慢活的旅遊氛圍，是樂齡族群放慢腳步、享受生活的理想選擇。

此外，偏好溫泉療癒行程的旅客（不限年齡），也可選擇知本富野溫泉休閒會館同步推出的「冬藏湯時光」優惠專案，雙人房入住含早餐與晚餐，平日每晚僅需新台幣3,999元起，另加贈專屬湯屋體驗券與「台東好物伴手禮組」，內含台東紅藜養生餅乾與台東紅烏龍茶，讓旅客在泡湯放鬆之餘，也能將在地好味一併帶回家。

知本溫泉為台東縣著名溫泉勝地，素有「東台第一景」美譽，泉質為無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉，又稱「美人湯」，富含多種礦物質，對肌膚具有美白與保濕功效。坐落於知本溫泉風景區內的富野溫泉休閒會館，環境清幽，設有完善的泡湯設施與舒適客房，並提供單車租借服務，旅客可沿知本溪畔騎行，或漫遊全新完工、筆直寬廣的知本龍馬大道，感受山林與自然交織的療癒氛圍。

富野集團表示，不論是為銀髮族量身打造的「樂齡慢旅」住房專案，或是主打溫泉療癒的「冬藏湯時光」優惠方案，皆希望以最實惠的價格，提供高品質的住宿與服務，邀請旅客輕鬆、安心走進台東，感受慢城之美，留下溫暖而美好的旅遊回憶。訂房專線：（089）350-666。