台東專科學校註冊率全國墊底 台東教界籲正視技職、整合產學

〔記者劉人瑋／台東報導〕教育部公布114學年度大專校院新生(含境外生)註冊率，國立台東專科學校全國最低，對此，校方表示不對外發言，「既然教育部有說法，就照教育部所說即可」，但到底為何招生數會如此低，是因為人口數、技職不吃香或任何可能？校方表示，「我們還在找原因」。

就教育部統計顯示，共有6間學校註冊率低於60％，以國立台東專科學校31.75％最低，其實不僅專科學校，台東高中職、專校今年多數學校幾乎都是沒有滿招，台東教育界人士表示，去年狀況較好的學校約一班30多人，今年也才接近30人。有專校學生則稱，沒有明顯覺得學弟妹人數變少，也是一班約20人左右。

台東教界人士表示，台東區的學校已是「零拒絕」，本屆新生人數低是受出生率影響，但與其擔心註冊率太低，「不如好好、真心的發展我國技職教育」，以日本技職為例，「他們學生二成升學，八成就職」畢業即能上工，但台灣根本是相反，且依自己友人在科技大學任職經驗，「讀到專科、高職畢業真的能與業界無縫連接嗎？學到的是業界最新、需要的嗎？進入科大，學科上反而不少人跟不上」

台東教界人士建議，技職教育的註冊率最後還是依照市場經濟來決定，才會有「唸到大學才好就業」感，若上課所學就能馬上派上用場何愁沒學生，更需要勞動部與教育部整合。

