台東尚武漁港旁保安林地命名 前3高票出爐

（中央社記者盧太城台東縣21日電）林保署台東分署今天舉辦台東尚武漁港旁的保安林地命名，前3名出爐，後續將票選及加入當地民意，選出最終名字，這是台東縣繼綠島保安林、鯉魚山保安林，第3處保安林命名。

農業部林業及自然保育署台東分署今日在大武鄉尚武村辦理第2538號保安林命名活動，並同步推動「海灘守綠‧行動2538」淨灘活動，邀請社區、學校及地方團體共同參與。期盼為這片海岸保安林尋得最能展現地方記憶的名稱，也喚起民眾對保安林守護工作的關注。

台東分署森林管理科長莊瓊昌表示，為提升保安林的辨識度與在地性，台東分署近年推動以地方地名、歷史脈絡或慣用稱呼作為正式名稱，使保安林的功能更易理解、也更貼近居民生活，已命名的有綠島保安林、鯉魚山保安林。

他說，第2538號防風保安林編定於民國74年，位於朝庸溪出海口兩側，綿延約0.6公里，主要任務為減緩風沙、保護沿海聚落。

淨灘後票選結果，前3高票名稱依序為「百五米」、「港邊」、「瀧尾」。

台東分署表示，「百五米」代表2538號保安林緊鄰大武漁港北堤，北堤的長度150米，所以用「百五米（台語發音）」；「港邊」的意思是2538號保安林位於大武漁港邊，也是早期村人看海、約會的好地方；「瀧尾」代表大武地區的山勢如同一條龍，2538號保安林剛好位於這條山稜線的尾端，在地人便稱之為「瀧尾」。

台東分署表示，後續將啟動網路票選，加權納入現場在地居民的票選結果，選出最終名稱。（編輯：謝雅竹）1141121