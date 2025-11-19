台東就業中心成功助畢業青年謀職

台東就業中心透過「支援青年就業計畫」協助畢業青年順利就業。（記者陳真攝）

台東就業中心透過「支援青年就業計畫」，順利協助剛畢業的小銘（化名）找到工作，並領取勞動部提供的尋職津貼與就業獎勵，邁向穩定就業與自立生活的目標。

二十一歲的小銘今年從二專畢業後，因肩負家中經濟責任急需就業，在國際情勢的影響下，就業市場充滿不確定性，多次自行投遞履歷皆沒有結果，受挫的小銘來到台東就業中心請求奧援。

經就服員諮詢後了解，協助他申請勞動部「支援青年就業計畫」，並陪同他練習面試技巧及強化求職準備，在共同努力不懈下，小銘順利得到一份正職工作；參加計畫後，小銘已領取勞動部提供的尋職津貼六千元，並成功請領就業獎勵金。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏指出，勞動部推出「支援青年就業計畫」，凡十五至二十九歲本國籍青年，未在學且未就業連續達六十日以上者，可申請尋職津貼及就業獎勵。

補助分為兩大項，其中，尋職津貼最高一萬八千元，分三階段發放，鼓勵青年積極求職；就業獎勵金最高三萬元，針對找到工作後的穩定就業提供支持，總計最高可領四萬八千元；該計畫詳情可電洽台東就業中心。