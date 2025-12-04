台東居民震醒！7輛M60A3戰車火炮實彈射擊

（圖／TVBS）

台東太麻里居民今日清晨突被震耳的火炮聲喚醒，原來是陸軍花防部出動7輛M60A3戰車進行實彈射擊演訓。這次演習打破了長達31年的沉寂，自1994年知本漢光演習後首次重啟。此次演訓雖被軍方定位為強化東部海岸防衛能量的必要措施，但也引發專家對台灣東部防禦力量不足的討論。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，東部地區防衛兵力遠低於西部，若遭敵軍鎖定，恐成為突破口，東部的「戰略屏障」概念已不復存在。

（圖／TVBS）

在太麻里溪出海口，7輛M60A3戰車共發射了28發戰車砲，火光與震波伴隨著轟鳴聲，驚醒了附近許多居民。這次演習是陸軍花防部於6號早上執行的火炮實彈射擊任務，目的是應對可能的敵軍突襲威脅，展現台灣東部海岸的防衛決心。

對於這次時隔31年的演習，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為實施頻率過低。他指出，陸軍通常會規定每季或每半年必須進行一次火炮實際射擊，以檢驗武器性能及部隊戰備狀態。陳國銘強調，部隊需要經常進行實彈演習才能保持戰力。

近年來，共軍實力不斷提升，台灣沿海周邊任何區域都可能面臨三棲突擊登陸的威脅。特別是東部的地面防衛兵力遠不及西部，若被敵軍鎖定為突破點，確實存在防禦上的隱憂。

陳國銘進一步分析，若中國要在東部登陸，必須將大型船艦移至東部海域，才能對台灣東部沿岸發動攻擊。他也提到，讓東部戰區成為第一線可能部隊加強戰備的考量，反映了軍方的戰略顧慮。

專家認為，過去認為中央山脈能作為天然屏障保護東部的觀念已不合時宜。在現代戰爭中，台灣的東西兩岸都已成為前線，東部不再是安全的後方。這次罕見的實彈射擊演習，正是軍方重新評估東部防衛重要性的具體表現。

