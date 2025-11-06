台東山坡地出現「分批開挖」漏洞！議員憂大規模整地危害水保

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員張全馨嵐揭露，部分農民為規避更嚴格的「水土保持計畫」審查，利用行政漏洞將大面積土地分拆成多筆「簡易水保」申請，隨後卻同步開挖成一大片，形成事實上的違規整地，嚴重威脅山坡地安全。對此，農業處長許家豪表示縣府已於今年9月起實施新制，針對毗鄰地申請採取更嚴格的完工查驗機制。

張全馨嵐展示了海端山平部落山坡地的空拍照，畫面中可見大型挖土機進行大規模開挖整地，疑用於種植生薑等高經濟作物。議員轉述在地屋主擔憂，質疑農業處在審查水保時是否「認真」，並指出縣府裁罰雖有明確標準，但執法卻有漏洞。

「我們看到很明顯都是拍到大型的挖土機，像這樣子簡易水保會過嗎？」張質疑，依照規定，開挖面積超過5分地以上，應強制申請程序更複雜、審查更嚴格的「水土保持計畫」，但許多大面積整地卻僅以適用於小面積、低影響的「簡易水保」通過。她批評縣府行政流程是「不會主動去稽核，等到民眾反映了之後，才會去稽查」。

許家豪坦承，這確實是人力的關係，但縣府仍會進行施工中檢查，並且針對如種薑等案件，在申報完工後會到現地去做查看。他呼籲民眾若有疑慮，可撥打1999或提供明確地號，以便縣府即時查詢和派員就近檢查。

針對最關鍵的「分批申請」漏洞，即農民將相鄰大面積土地分拆成多塊小面積送審，以規避全面性的水保計畫審查，許家豪說，9月開始，毗鄰地是要一個完工之後，第二個才會准，農民無法再利用同一時間將鄰近土地分拆送件、並同時大規模開挖，大幅限縮了利用「簡易水保」規避法規的空間。

