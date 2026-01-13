台東工安意外！男遭重機具輾過當場身亡

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台東鹿野今（13）日上午傳出嚴重工安意外，一名72歲男子騎乘機車遭工地重型機具輾過，救護人員到場時已明顯無呼吸心跳，在場家屬表示放棄急救意願，決定不送醫，後續現場交由警方處理。

台東鹿野一男子今早遭重型機具輾過喪命。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，於今日上午7點30接獲通報，稱有民眾連人帶車遭到重型機具輾過，立即派遣人員赴現場，到場後發現傷者已無生命跡象。現場家屬表示願放棄急救，未送醫治療。事故發生原因及相關責任歸屬，已由警方調查並釐清中。

