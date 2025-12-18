台東市停車服務升級 智慧導入多元繳費資訊更透明

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府委外路邊停車收費管理的新團隊，推出智慧化設備導入、多元繳費、服務據點擴充及縣民回饋措施，讓台東市區停車更友善更便利。

台東縣政府今天於縣政府大禮堂舉辦「台東停車新時代：智慧啟動．多元繳費．回饋縣民」記者會，宣布台東市區公有路邊收費停車將由委外新團隊接續服務，並同步推出3大升級亮點，包括智慧化設備導入、多元繳費與服務據點擴充，以及縣民回饋優惠，讓停車體驗更友善、更便利。

業者報告表示，這次停車服務全面革新，盼讓民眾「停得安心、繳得方便、資訊更透明」，自民國115年1月1日起，市區停車格位將陸續建置地磁偵測與車牌辨識設備，使停車時間判定更精準、作業更有效率；後續也將整合即時資訊揭露平台與後台管理機制，協助民眾輕鬆掌握停車資訊，改善以往查詢不便情況，讓城市停車管理更有序。

業者表示，為更貼近民眾日常生活需求，將啟用全新停車服務據點（台東市新生路619號1樓），提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦服務，並同步開放位於新生路與精誠路交叉口的「免下車多功能服務站」，民眾無須下車即可完成繳費及多項操作，減少排隊與等待時間。

台東縣政府提醒，為配合這次停車服務升級及設備廠商更換作業，原已申辦「預繳會員」民眾，請自115 年1月1日起，重新向新廠商申請預繳服務，確保民眾權益不受影響。

為讓忙碌上班族與臨時有需求民眾更具彈性，縣府也同步推出24小時自助繳費服務，並有24小時專人客服服務，無論白天或夜晚皆可自行完成繳費，全面提升繳費便利度。

縣府表示，為讓縣民共同迎接新制度上路，縣府推出3項回饋措施：（1）春節當月停車9折優惠：返鄉、旅遊族群皆可受惠；（2）Parking Online綁定自動扣繳9折優惠：自115年4月1日起，搭配提醒機制，減少民眾忘記繳費困擾；（3）智慧停車格「前5分鐘免費」：自115年4月1日起正式上路，提供短暫臨停需求（如接送、取物）最實用友善服務，第6分鐘起依公告費率計算。（編輯：陳仁華）1141218