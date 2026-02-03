台東市公所名家揮毫贈春聯熱鬧登場 4日還有一天歡迎市民索取

迎新春，市公所名家揮毫贈春聯熱鬧登場，四日還有一天歡迎市民索取。（台東市公所提供）

記者鄭錦晴／台東報導

迎接一一五年農曆新春，台東市公所三日上午在市公所一樓大廳舉辦迎春名家揮毫贈春聯活動，邀請多位書法名家親臨現場揮毫，為市民朋友客製專屬春聯，現場洋溢濃濃年節喜氣；四日還有一天歡迎市民踴躍索取。

都蘭山畫院院長林永發、書法篆刻工作室的負責人陳國定老師、台東縣書畫教育學會理事長胡家華等多位書法家，親臨現場揮毫，以各自擅長的行、楷、草、隸等生動的書寫筆法，為市民客製化專屬春聯，除舊佈新，迎接新的一年，吸引不少民眾到場索取。

市長陳銘風表示，透過名家揮毫贈春聯活動，不僅延續傳統年節文化，也希望在新春前夕，將祝福與好運分享給每一位市民。贈春聯活動四日還有一天，歡迎市民朋友踴躍到市公所現場索取專屬春聯。

陳銘風也與書法名家一同進行迎春開筆儀式，親自揮毫題寫今年的生肖「馬」字，象徵新的一年開運啟程。

書法名家持續現場揮毫，免費贈送春聯給前來索取的市民，讓大家帶著滿滿的祝福，開心迎接新春。