台東市公所澄清未設LINE群組 籲市民提高警覺防詐

記者鄭錦晴／台東報導

近日台東市公所陸續接獲民眾通報，有不明人士假冒市公所名義，透過ＬＩＮＥ群組邀請，或偽造的臉書專頁發布課程資訊，要求民眾填寫個人資料。市公所十七日嚴正澄清，從未成立任何官方ＬＩＮＥ群組，也未辦理需提供個資的課程，提醒市民務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

市長陳銘風指出，近年假借政府名義的詐騙事件層出不窮，不法分子常以課程報名、活動通知或邀請加入「官方群組」為誘餌，藉此蒐集民眾個人資料，甚至進一步詐騙金錢。

市公所在接獲通報後，已立即向社群平台提出檢舉，並將蒐集到的資訊通報警方追查來源。

陳銘風強調，公家機關絕不會主動透過社群平台索取個資，也不會要求民眾點擊陌生連結或填寫來路不明的表單。若接獲要求提供姓名、電話、身分證字號、銀行資料等敏感個資的訊息，極可能就是詐騙，請市民務必提高警覺。

市公所進一步提醒，面對可疑訊息，應第一時間查證來源。若發現可疑帳號假冒市公所名義，市民可主動協助檢舉，並可撥打１６５反詐騙專線查詢，以降低受騙風險，公所也將持續與警方合作，加強宣導資訊安全觀念，守護市民權益。

市公所呼籲，面對來源不明的通知與連結，務必審慎辨識，避免個資外洩，確保自己與家人的資訊安全。