台東市公所遭冒名詐騙！假課程、假群組流竄

台東市公所近期遭冒名創設line群組，疑似想要騙取民眾個資。翻攝畫面

台東市近日傳出多起民眾接獲不明訊息事件，內容包括「邀請加入台東市公所LINE群組」、臉書假冒市公所專頁發布的「課程招生訊息」等，並要求填寫姓名、電話、身分證字號等敏感資料，台東市公所昨（16日）嚴正澄清，從未成立任何LINE群組，也未推動需提供個資的課程，呼籲市民務必提高警覺，避免遭詐騙集團鎖定。

台東市公所發聲明，此為假的line群組。翻攝畫面

台東市長陳銘風指出，詐騙集團假冒公家單位的手法層出不窮，常透過「課程報名」、「活動邀請」或「加入官方群組」等名義，引誘民眾點擊不明連結或填寫個資，目的多半是蒐集資料，甚至進一步詐財。市公所已針對相關假帳號向社群平台檢舉，並將彙整市民提供的資訊通報警方偵辦。

陳銘風強調，市公所絕不會在社群平台主動要求民眾提供個資，更不會透過陌生連結或表單索取資料；只要遇到要求加入可疑群組、提供姓名電話或點擊外部連結的訊息，民眾都應立即提高警覺。

市公所提醒，若收到疑似詐騙訊息，可直接致電市公所查證，或提供相關截圖協助檢舉，並務必避免透露姓名、電話、身分證字號及銀行帳戶等敏感資訊，以免成為詐騙目標。

若民眾發現假冒市公所的帳號、群組或貼文，也可撥打 165反詐騙專線 查證，由專業人員協助辨識。市公所呼籲市民共同防範，守護自身資訊安全。



