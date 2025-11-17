「台東市公所」LINE社群是假的！官方急澄清：協助檢舉
冒牌貨出沒！台東市公所近期接獲民眾反映，有不明人士假借官方名義創立LINE社群並發布「樂齡課程」報名資訊，疑誘導民眾點選連結、填寫個人資料。公所緊急發文澄清，未成立任何LINE群組、無辦理任何需提供個資的課程，提醒民眾提高警覺並協助檢舉。
市長陳銘風說明，此類假借公部門名義的詐騙案例時有所聞，多以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的蒐集民眾個資，甚至進一步詐騙金錢。公所已立即向平台提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理。
陳銘風提醒，所有公家機關皆不會主動透過社群平台索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單。若接獲要求提供個資、點擊不明連結等訊息，就有可能是詐騙，請市民切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊，可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人的資訊安全。
更多中時新聞網報導
《大濛》回嘉首映 陳玉勳嘆自己沒路用
民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
其他人也在看
台東市公所出現假冒官方帳號詐騙 市長陳銘風籲切勿提供個資
近日台東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市公所嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙。自由時報 ・ 6 小時前
「普發一萬」變詐騙溫床 ! 婦人遭假警檢連環騙 刑事局籲民眾牢記「4不口訣」
[Newtalk新聞] 行政院「普發一萬現金」登記上路後，詐騙集團急速跟進各種話術與陷阱。刑事警察局近日警示，已有民眾遭以「身分遭盜用登記普發現金」為名的詐騙騙走逾300萬元，提醒社會大眾務必提高警覺，切勿落入假冒政府機關、金融單位或檢警的圈套。 刑事局指出，一名林姓婦人接獲自稱郵局人員的電話，稱她的身分證遭冒用申請普發現金，並將電話轉接至「165反詐騙專線」。隨後，一名假冒警察的男子要求她加入LINE，以「帳戶涉洗錢」為由，多次以詐術操控她，並傳送偽造的傳票與搜索票恐嚇。 詐團接著要求林婦將家中現金與金飾裝袋，聲稱要代為「申報資金」以免遭扣押，甚至冒充檢察官要求加入更多假LINE帳號。林婦在層層欺騙下深信不疑，最終將逾300萬元現金面交給歹徒，直到事後才驚覺受騙。 刑事局指出，自普發現金登記啟動後，詐團已出現三類常見手法： 1.假檢警詐騙：假冒郵局通知有人冒領，再轉接至假警察、假檢察官，以涉案、洗錢等理由要求加入LINE並交付財物。 2.騙取金融帳戶：假借協助登記或代領，要求寄送提款卡與密碼，或借用帳戶金流。 3.釣魚簡訊／惡意連結：假冒政府機構發送「普發一萬元」「立即登記」等訊息，新頭殼 ・ 1 天前
假公部門社群真騙個資 台東市公所籲市民勿上當
（中央社記者李先鳳台東17日電）近日有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個資；台東市公所澄清無此事，籲市民勿受騙。中央社 ・ 6 小時前
少2字就是假的！游淑慧揭詐騙驚險瞬間 警政署曝「6撇步」避免上當
全民普發現金1萬元陸續入帳，許多民眾都收到銀行訊息通知，不過，近來詐騙層出不窮，有民眾甚至因此損失高達367萬元，就連國民黨台北市議員游淑慧都差點上當！對此，內政部警政署傳授「6撇步」，提醒民眾應留意以避免受騙。鏡報 ・ 3 小時前
日本金價飆升引爆詐騙潮！陸籍8嫌偽造認證刻印詐19億
日本金價飆破每克23000日圓、約是新台幣4500元，不僅帶動買氣暴增，也讓相關詐騙接連浮現。光是1到9月全日本就發生100起。警方近期更逮捕8名大陸籍嫌犯，他們涉嫌在金塊上偽造認證刻印，4個月就詐取約19億台幣。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
《金融股》台中銀實體ATM轉帳存款 新增顯示收款人戶名
【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)響應金管會推動的「收款用戶名顯示」新制，近日在全行實體ATM新增台幣轉帳及存款時「顯示收款人戶名」機制，讓民眾進行交易時能即時核對轉帳對象，以降低誤轉與詐騙風險，展現落實「金融友善」與「客戶至上」的服務理念，金融友善服務再升級。 台中銀表示，ATM仍是許多民眾不可或缺的金融交易管道，過去轉帳或存款時，常因僅能輸入帳號而無法核對收款人身份，導致「胖手指」誤轉、或成為詐騙集團利用的漏洞。 因此，台中銀針對ATM轉帳交易與存款交易時，均新增顯示部分遮蔽後的收款人戶名，此舉除了保護個人隱私，也讓客戶在交易時即可核對交易資訊，不僅大幅降低操作失誤，更能有效避免款項流入詐騙集團帳戶，全面守護客戶資產。 台中銀除會持續優化防詐措施並提升金融友善服務外，也再次提醒所有客戶務必提高警覺，切勿聽信任何不明電話或指示進行ATM交易。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線查證，一同守護資產安全，共同打擊金融犯罪。時報資訊 ・ 9 小時前
基隆人从众牛排紅茶腸桿菌科超標 台東六扇門基改資訊標示不符規定
網路美食外送平台APP普及，國人訂餐日益頻繁，食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」，其中包括多家知名業者檢出違規。基隆市人从众牛排的紅茶檢出腸桿菌科超標，遭裁處3萬元，台東縣六扇門則因玉米筍基因改造資訊標示不符，遭開罰4萬元。自由時報 ・ 6 小時前
網購詐騙居冠 要求升級帳戶、金流認證就是詐騙
內政部警政署「一六五打詐儀錶板」統計，全國一一四年十月份受理詐騙案共一萬三六七三件，財損金額達新臺幣六十億四千四百萬元，國人平均每日遭詐騙逾二億元！全國受詐案件最多為「網路購物詐騙」四一四一件、財損計二億八一二○萬元。警方提醒民眾，社群媒體網站拍賣廣告暗藏陷阱，網路購物請選擇可信任的購物網站，並使用經認證之第三方支付平台，以免網路購物遭詐騙而求償無門。網購詐騙通常以低於市價、限時限量等廣告詞吸引民眾購買，提供假網站連結，要求買家註冊（認證）帳號、填寫個資，再轉介假客服、假物流專員謊稱處理訂單問題，需要銀行帳戶、身分證等個資，並要求轉帳至指定帳號來完成「金流驗證」或「帳戶升級」等測試，待被害人發現帳戶存款金額短少始知遭詐。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
《通網股》AI深偽滲透加劇!台灣大公布企業最常遭偽冒產業
【時報記者王逸芯台北報導】你的客戶正被詐騙集團悄悄偷走！台灣大(3045)公布《反詐戰警 2025 年趨勢報告》，揭示多個高風險產業遭偽冒的常見詐騙手法，提醒用戶強化資安意識，台灣大哥大攜手企業與消費者，共同從源頭阻詐，守護品牌信任與個資安全，打造更安心的交易環境，為產業建立堅實防護屏障。 《反詐戰警2025年趨勢報告》指出，詐騙偽冒高風險產業前7名，以 「金融保險業」居冠，「倉儲及物流業」詐騙案件增幅最高，案件數年增78%。詐騙集團多透過偽冒假網站、社群廣告及偽冒APP，誘騙消費者竊取個資與資金。近3成用戶曾接觸詐騙風險，網路詐騙最為普遍，電話詐騙則是以「響一聲就掛」超過40%為主要詐騙類型，顯示品牌與客戶的信任正面臨嚴峻挑戰。台灣大將透過趨勢報告全面解析各產業詐騙偽冒手法，提升民眾資安意識與防範能力。 台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI深偽技術已能快速複製品牌官網與APP，若企業缺乏主動防禦能力，將難以遏制假冒資訊對品牌信任及客戶造成的誤導與流失。台灣大結合AI與電信天賦的大數據優勢，將資安防護化被動防堵為主動偵測與預警，透過響應數發部《AI領航計畫》，攜手企業與執法單位共築時報資訊 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前