「台東市公所」LINE社群是假的！官方急澄清：協助檢舉

冒牌貨出沒！台東市公所近期接獲民眾反映，有不明人士假借官方名義創立LINE社群並發布「樂齡課程」報名資訊，疑誘導民眾點選連結、填寫個人資料。公所緊急發文澄清，未成立任何LINE群組、無辦理任何需提供個資的課程，提醒民眾提高警覺並協助檢舉。

市長陳銘風說明，此類假借公部門名義的詐騙案例時有所聞，多以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的蒐集民眾個資，甚至進一步詐騙金錢。公所已立即向平台提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理。

陳銘風提醒，所有公家機關皆不會主動透過社群平台索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單。若接獲要求提供個資、點擊不明連結等訊息，就有可能是詐騙，請市民切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊，可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人的資訊安全。

