台東市凌晨車禍！自撞路邊車翻覆 駕駛酒測超標

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市今凌晨發生一起自撞車禍，駕駛酒駕、行駛在極為狹窄的巷弄內，肇事車輛撞擊後側翻在地，所幸未波及他人，僅其他車輛受損。

警方表示，本案發生於今(22)日凌晨1時許，60歲陳姓男子駕駛自用小客車沿中華路三段駛入巷內，撞擊停在路旁自小客車後側翻在地。經警方現場處理，當場實施酒精測試達0.59MG/L，已違反公共危險罪嫌，另詳細肇責已由交通小隊調查釐清中。

