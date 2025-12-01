台東市區夜晚遊蕩犬成群出沒 動防所籲廚餘勿放門口

夜晚成群結隊的狗出現在台東市南王里社區，看到路上一隻貓，7、8隻狗就圍了上去，竟然把貓咬死。

社區民眾向里長反映，很擔心社區的老人和小孩晚上出門會發生危險。

台東市南王里里長彭靖佳指出，「我就來開車趕牠我趕牠的時候，其實我也滿害怕，我也是拿棍子，但是牠們也看著我，牠不會怕你。」

台東市南王里里民陳女士表示，「都儘量叫老人家說，你們要出去散步幹嘛的時候帶拐杖。」

里長挨家挨戶確認是誰家的狗，不過里民都說家中的狗晚上都綁好在家，後來確認是遊蕩犬跑到社區來，於是請動防所擺放誘捕籠來誘捕，但都捉不到。動防所研判，可能是社區裡有吸引牠們的食物。

台東縣動防所科長李崇暉說明，「牠們會往有食物的地方聚集，那我們這邊有跟里長確認，確實有一些住戶會把食物放在門口。」

動防所表示，已經加強社區巡邏，但還是要呼籲民眾不要餵食遊遊蕩犬，也要保管好家中的垃圾廚餘，避免引來遊蕩犬進入社區。