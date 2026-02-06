台東市區路燈升級啟用 雙色溫ＬＥＤ提升夜間行車安全 降低能源消耗

台東市區路燈升級啟用，雙色溫ＬＥＤ提升夜間行車安全，並降低能源消耗。（台東市公所提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東市公所市區路燈設施改善工程，第一期工程完工，五日晚上正式啟用，市長陳銘風會勘路燈啟用情形，強調路燈改善工程全面改採高效率ＬＥＤ燈具，將提升行車安全並降低能源消耗。

陳銘風指出，這次改善計畫針對中興路五至六段及豐興路照明不足情形，辦理路燈新設及既有鈉氣燈具汰換作業，為強化路口行車安全，工程特別導入雙色溫路燈設計，採「路段黃光、路口白光」配置原則，並選定中興路五至六段通行量較高的省道路口作為示範點，透過燈具換裝，提升夜間行車及轉向辨識度。

此次工程新設八公尺燈桿，配置一百瓦ＬＥＤ燈具，並以每四十公尺設置一盞、與既有路燈交錯配置方式補強照明。另於燈桿基座螺栓加裝保護套，路燈管線全面地下化，埋設深度一公尺，每盞路燈皆設有接地系統，確保用電及行人安全。

市區路燈計畫分兩期執行，總經費四千九百萬元，其中一一四年度工程金額為二千萬元。第一期已完成鈉氣燈汰換一九五盞（南島大道一三六盞、博物館路及豐康路五十九盞），並新設路燈六十四盞（豐興路二十一盞、中興路五段二十七盞及中興路六段十六盞）。第二期工程將於一一五年續辦中興路六段第二階段路燈改善作業。