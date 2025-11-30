台東市區馬路、公園見死蚯蚓 專家：土壤缺氧才爬出透氣

東北季風增強，各種廢棄物又被吹到台東市海灘，一早台東農工汽車科科友會，發起在台東市海濱公園淨灘，撿不到1小時，30多位淨灘的校友，人手都撿了一兩袋垃圾，尤其是重量輕的寶特瓶還有保麗龍特別多。不過也有人發現整條500多公尺的海濱公園步道，滿滿都是蚯蚓屍體，實在無法處理。

台東農工汽車科科友會理事長洪文豪表示，「海岸線是台東的最美麗的一個地方，所以我們要好好的保護它。」

台東市民代表陳孟伸說：「屬於這種觀光景點台東市的地標，我會立即跟清潔隊反映一下。」

其實這個星期台東市部分街道和森林公園，也陸續出現一大群蚯蚓跑出地面，有民眾猜測是地震前兆，也有人猜測今（2025）年冬天可能會更冷。不過台東縣林務保育科表示，蚯蚓出沒地點附近都有草地，應該是天氣潮濕，土壤裡缺氧氣，蚯蚓才會爬出地面。

台東縣林務保育科科長李志鵬表示，「土壤裡面的環境受到變化，蚯蚓一時不適應，就紛紛會跑出來。」

不過蚯蚓大量出現在觀光景點，被太陽一曬大量死亡，發出的臭味也不好聞，到公園活動的民眾希望有關單位能趕快清理。

