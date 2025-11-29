台東市小貨車與機車相撞 志航基地20歲士官送醫不治

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市志航路二段與富源路口今天上午發生小貨車與機車碰撞造成騎士死亡車禍，警方獲報後迅速派遣線上警力到場，第一時間協助交通疏導，並與消防救護人員共同處理傷患，20歲騎士、空軍志航基地許姓士官重創送醫不治。

台東警察分局表示，今天上午接獲報案，在志航路二段與富源路交叉路口發生一起交通事故，警方於獲報後立即派遣員警到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。

經瞭解是年約70多歲柳姓男子駕駛自小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿時，與對向直行往市區方向直行的20歲許姓男子騎的重型機車發生事故，許姓騎士經送醫後仍不治，詳細事故發生原因由台東交通小隊調查釐清中。

台東警察分局呼籲民眾駕駛車輛應注意車前狀況及直行車優先觀念，切勿為求便利而忽略對向車輛行駛速度，另應有安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。

