台東市志航路車禍一死 20歲空軍士官送醫不治
記者鄭錦晴／台東報導
台東市志航路二段與富源路口，二十九日清晨七時三十分許發生一起交通事故。七十多歲柳姓男子駕駛自小貨車和機車發生碰撞，二十歲空軍志航基地許姓士官遭到重創，送醫仍告不治。
警方初步調查指出，事故發生時，柳姓男子駕駛自小貨車，沿志航路二段由南往北行駛，準備左轉進入富源路往凌霄寶殿方向；同一時間，許姓男子騎乘重型機車自對向往市區方向直行，雙方在路口發生碰撞，許姓騎士經送醫後仍不治身亡。據了解，許姓男子是空軍志航基地士官。
詳細事故發生原因，由台東交通小隊調查釐清中。台東警分局呼籲民眾，駕駛車輛應注意車前狀況及直行車優先觀念，切勿為求便利而忽略對向車輛行駛速度，另應有安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。
