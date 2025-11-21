台東市聚餐餐廳推薦 高口碑燜燒雞＋平價合菜大受好評
美食中心/綜合報導
台東晚餐推薦 來自鹿野田地的自然風味
台東市區一隅，傳承與創新、自然與人文彼此相遇，交會成為縷縷散發誘人香氣的薄煙。這間名為大老二傳統燜燒雞的台東市聚餐餐廳，起源自於一個充滿溫度的故事。1997 年，創辦人的父母因家中添了兩個妹妹，開始思考如何增加家庭收入。務農出身的他們，決定為自家位於鹿野的大片農田找到全新的用途，也意外開啟了一場別具特色的台東傳統美食冒險。
台東人氣餐廳 充滿生活感的創業故事
放山雞在田野間自由奔跑，稻梗則成為天然的燃料，這樣的搭配，成就了一盤又一盤皮脆肉嫩、香氣四溢的台東燜燒雞。品牌名稱大老二也帶有生活趣味，來自一家人熱愛的撲克牌遊戲。與之呼應地，這間台東特色餐廳的吉祥物是一座由藝術家林益千創作的木雕，造型充滿創意，讓顧客印象深刻。
對不少旅人而言，這裡也是台東自由行時的用餐地點好選擇。從熱鬧的鐵花村音樂聚落、台東森林公園一路逛到市區，只要十幾分鐘車程，就能抵達這間台東市人氣餐廳，享用一桌在地合菜，為背包客與家庭旅遊行程增添味覺亮點。
台東多人合菜 從小店到台東聚會餐廳推薦
現任老闆回憶，早期經營時，台東合菜餐廳大老二的店面仍相當簡陋，只能容納三桌，菜單上除了燜燒雞，就是地瓜葉、黑甜菜與炒下水等簡單的台東在地家常菜。隨著時間推移，到了 2021 年，第二代接手經營，不僅翻新了空間，也加入更多新菜色。
談到品牌精神，老闆笑著說，大老二並沒有複雜的口號，「我們就是喜歡和客人聊天，讓每個人來到這裡都能輕鬆自在吃飯。」正是這樣的人情味，讓餐廳成為在地人與遊客眼中的台東家庭聚餐熱門選擇。
台東平價美食 連結土地與人情的味覺記憶
對第二代老闆來說，大老二不只是一間台東聚會餐廳，而是一段和家人共創的回憶，以及與食客的連結；對於旅人來說，是令人難以忘懷的台東旅遊必吃美食；對在地居民而言，則是早已熟悉的日常聚餐選擇。無論是想尋找高性價比的東部在地美食，或是想找個地方與親友熱鬧聚餐，不妨走進這家台東市人氣餐廳，親自體驗大老二傳統燜燒雞的溫度與風味吧！
想去【大老二傳統燜燒雞】用餐嗎？這裡整理幾個常見問題 供消費者參考：
Q1：台東的【大老二傳統燜燒雞】需要事先預訂嗎？
A：由於燜燒雞需要長時間燜烤，建議消費者提前一天預訂，以免現場等待過久，尤其是旅遊旺季或晚餐時段。
Q2：【大老二傳統燜燒雞】的餐點適合家庭或團體聚餐嗎？
A：這間台東特色聚餐餐廳以合菜形式為主，份量充足，常見一整隻燜燒雞搭配多道熱炒與蔬菜，適合家庭聚餐或朋友團體聚會。
Q3：除了燜燒雞，【大老二傳統燜燒雞】還有哪些受歡迎的菜色？
A：常見的熱門選擇包括炒山豬肉、炒螺肉、野莧菜與情人的眼淚等，都是以當季食材新鮮手作的台東在地特色美食。
Q4：【大老二傳統燜燒雞】是否有提供寵物友善或行動支付服務？
A：目前店家已開放寵物入內，是廣受毛孩家庭歡迎的台東市寵物友善餐廳；付款方式以現金為主，但未來規劃導入行動支付。
【大老二傳統燜燒雞】
地址：台東縣台東市四維路三段107號
聯絡電話：(089)331-953
官方 Facebook：https://rink.cc/tm5ty
Google 地圖：https://rink.cc/plsd0
（最新資訊請以商家公告為準）
