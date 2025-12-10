台東市長陳銘風拚連任 綠忙整軍

明年台東市長選舉，國民黨籍市長陳銘風拚連任；相較之下，民進黨尚在整合階段。（蕭嘉蕙攝）

明年九合一選舉逼近，台東市長選戰備受關注，藍綠布局「一快一慢」。國民黨籍現任市長陳銘風端出施政成果拚連任；民進黨則有多名青壯人選受矚目，包括行政院東部聯服中心執行長洪宗楷、縣議員黃治維，以及農業信用保證基金董事長賴坤成，但遲未定案。民進黨人士直言「前立委劉櫂豪退黨打亂接班梯隊」，綠營內部重整將是戰局關鍵。

台東市政治版圖長期呈現「藍大於綠」，回顧歷屆選舉，民國87年賴坤成首度披掛上陣，在多強競逐中脫穎而出，不僅成為當時全台最年輕的鄉鎮市長，更是台東縣首位民進黨籍鄉鎮市長；他在91年與國民黨劉耀漳的對決中成功連任。然而，賴坤成屆滿卸任後，綠營未能延續態勢，政權再度回歸藍營至今。

陳銘風是營建工程碩士，長期關注體育與基層運動發展，歷任市民代表、縣議員，111年當選市長。他任內推動定點定時垃圾清運、保麗龍回收、海濱公園空間營造、湧泉公園重啟等多項革新，加上擁有現任行政優勢，連任態勢相對穩固。

民進黨黨內人士指出，前立委劉櫂豪退黨後，打亂原有接班梯隊，使布局慢半拍。雖然外界看好洪宗楷、黃治維等青壯世代，但目前無人表態參戰，且傳出兩人傾向參選立委；至於賴坤成則明確表態無意再戰，專注現職。

綠營現階段持續內部整合，尋覓能與台東縣長提名參選人陳瑩協同作戰的市長人選，並視原住民票為必爭關鍵，盼在藍大於綠的結構中尋求突破。