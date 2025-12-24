台東平安夜規模6.1地震狂搖瞬間曝光！能聽到清晰超大地鳴聲

今（24）日17時47分，台東卑南鄉發生規模6.1的極淺層地震，最大震度為5弱，全台有感！台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里處，地震深度11.9公里，為「極淺層地震」，全台有感，甚至有網友位於太麻里d1阿嬤家監視器拍攝到地震瞬間發出的地鳴聲。

根據氣象署地震報告指出，台東縣卑南鄉最大震度達到5弱，而鹿野、台東市及東河等地，甚至花蓮縣、屏東縣也達到了4級；高雄市、南投縣、嘉義縣等多地震度為3級；包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等地區，則測得震度2級。

廣告 廣告

有網友在Threads發布影片表示，正在台東山上吃飯，吃到一半突發大地震，所有人 全跑出來，大人、小朋友嚇到一片哀嚎。此外，有網友家的監視器拍攝到，震度之強，甚至連幾噸重的小貨車都在不斷搖晃。

延伸閱讀

台東6.1極淺層地震！高雄捷運暫停行駛、輕軌清車全線巡檢

國家地震警報大響 蔣萬安：請市民注意自身安全

國家警報響！台東卑南鄉17:48規模6.1極淺層地震