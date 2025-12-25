台東平安夜規模6.1地震 卑南8個骨灰罈「摔地破碎」

卑南鄉公所納骨塔朝安堂。（資料照／台東縣卑南鄉公所 ）

台東縣卑南鄉昨（24）日傍晚發生規模6.1地震，部分建物受損，而台東市區1處農田長50公尺水泥磚牆倒塌，卑南鄉納骨塔有8個骨灰罈掉落，所幸骨灰未混在一起。另台東消防局指出，未接獲通報有人員傷亡。

台東地區24日傍晚5時47分發生芮氏規模6.1強震，震央位於北緯22.85度、東經121.15度的台東縣政府北方 10.1 公里，即台東縣卑南鄉，地震深度僅11.9公里；震度方面，台東縣卑南達到5弱。

對此，台東縣消防局表示，昨日發生地震至今，並未接獲通報因地震有人員傷亡。不過今（25）日上午台東市有農民巡視田間，發現農田旁的長50公尺水泥磚牆倒塌，監視器畫面顯示，地震當下圍牆左右搖晃了幾次後倒下，所幸稻子已經收割。

另外，受到強震影響，位於卑南鄉初鹿村的卑南鄉公所納骨塔朝安堂，5樓共有8個骨灰罈掉落後破碎，卑南鄉公所今日通知家屬協助後續復原及安厝事宜。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏表示，經相關人員現場逐一確認，受損的8個骨灰罈是個別掉落，並未發生骨灰混合情形。

吳澲宏提到，自先前池上918強震後，公所便已針對納骨塔櫃位進行結構強化，透過綁繩方式，將櫃體牢固固定。因此本次地震雖造成部分損害，但已大幅減輕嚴重程度，災損情形主要集中在5樓，其餘1至3樓及6樓均未發生骨灰罈掉落，僅部分樓層天花板受損。

鄉公所已依鄉長指示擬定後續補強計畫，未來將在櫃體內加裝防護橫桿，進一步強化固定措施，以防止類似事件再次發生。

