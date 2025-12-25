生活中心／綜合報導

平安夜突然驚天一震，規模達6.1，震央位在台東卑南，測出最大震度達5弱。後續餘震到今天中午已有六起。氣象署提醒，一周內仍可能有規模達6.0餘震。地震專家郭鎧紋則認為，餘震不排除規模5以上，但明年春節前後發生規模6以上地震機率，可以說是暫時解除

平安夜，地牛翻身。位在高雄的民視新聞南部中心，記者在24樓高，深切感受到底有多晃。攝影棚高掛的24盞燈具，搖啊搖，看得讓人心驚驚。

掛在櫥窗內的瓷杯，晃動之下彼此敲打，發出清脆聲響。好幾公斤重的吊燈，也玩起盪鞦韆。

廣告 廣告





台東平安夜6.1強震餘震已6起 一週內防規模6.0逾震

位在高雄的民視新聞南部中心，記者在24樓高，深切感受到底有多晃（圖／民視新聞）





地震專家郭鎧紋：「主震是規模是6.1嘛，所以出現規模5.0的那個餘震，都算是很正常的那個現象，所以那個未來一個禮拜，我們還是要注意那個餘震的這個發生。」

週三下班前，民眾都準備要放耶誕假了，沒想到傍晚5點47，突然驚天一震。芮氏規模達6.1，除了基隆及離島，全台各縣市都收到國家級警報。震央就在台東卑南鄉，深度只有11.9公里，屬於極淺層地震。卑南震度達5弱，南高屏多處3級有感，就連北北桃，也都測出2級。累積到周四中午，已經出現6起餘震，其中4起屬於小區域地震。但最大震度，不少都達到4級。





台東平安夜6.1強震餘震已6起 一週內防規模6.0逾震

平安夜出現規模6.1強震（圖／民視新聞）





地震專家郭鎧紋：「我們現在已經發生了（6.0以上地震），那又重新開始算起，當然明天又發生規模6.0的機率也是有，但是不高啦就是1%，那用這樣子來推測，那個我之前的那個呼籲（春節地震），就是算暫時算是中斷。」

專家依照統計分析，規模超過6.0的地震，平均一百天會發生一次。而平安夜地震，只是虛驚一場，沒有造成太多災情，反而中斷了估算週期。不過機率再小，也不會是0，民眾防災準備隨時做好，就不怕，突如其來的意外打擾。

原文出處：台東平安夜6.1強震餘震已6起 一週內防規模6.0逾震

更多民視新聞報導

台東6.1震後別大意 氣象署示警：未來一週恐再爆5.5級以上餘震

台東發生規模6.1地震！ 郭鎧紋：縱谷斷層不排除規模7地震

台東6.1地震只是警訊！郭鎧紋示警：恐有規模7↑強震

