台東幸福感爆棚！阿妹跨年才唱完 謝金燕主秀元宵遶境 網喊：想入贅

實習記者藍子瑄／台東報導

台東天后宮主辦的「元宵神明遶境祈福」今年全面升級，不僅擴大為期兩天舉行，還重磅邀請電音天后謝金燕擔綱主秀。（圖／翻攝IG）

台東幸福感持續升溫。跨年晚會才剛看完阿妹、A-Lin、玖壹壹等重量級卡司嗨唱後，元宵節期間又再度拋出驚喜彩蛋。由台東天后宮主辦的年度宗教盛事「元宵神明遶境祈福」今年全面升級，不僅擴大為期兩天舉行，還重磅邀請電音天后謝金燕擔綱主秀，結合傳統信仰與流行音樂，讓網友直呼羨慕，甚至笑喊「真的想入贅」。

天后宮表示，今年遶境活動自1月起開放報名，廣邀各地神明隊伍參與，收件截止至2月2日。有意加入的團體，可親赴天后宮現場報名，或透過官網下載表單辦理。為確保遶境順利進行，主辦單位將於2月7日上午10時，在天后宮廣場舉行公開抽籤，決定各隊伍的行進順序。

為減輕參與單位的經費壓力，凡報名加入遶境的團體，皆可向台東縣政府民政處補捐小組申請相關補助，鼓勵更多宮廟與陣頭投入這項重要的地方民俗活動。

今年遶境行程將於3月3日正式展開，首日下午在台東市南京路舉行接駕與送金牌儀式，揭開活動序幕。3月4日晚間，則由專業團隊策劃大型綜藝晚會，邀請謝金燕壓軸登台，為傳統宗教慶典注入全新活力。

活動高潮落在3月4日下午，天后宮前將上演全台聞名的「炮炸寒單」儀式，震撼場面預期再掀高潮，隨後各遶境隊伍依序進廟，展現台東最具代表性的信仰能量。主辦單位也提醒，活動期間施放煙火須遵守相關規範，在熱鬧慶祝之餘，共同維護公共安全與環境品質。

