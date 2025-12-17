台東店家被嫌賣太貴 果菜公司親揭真相

台東最有名、最大宗的農產即是釋迦，可惜近來常被偷又農損，也無法當菜天天食用。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕近來不僅台東民眾買到1隻100元甘蔗雞腿抱怨太貴，連Threads上也有南部人到台東買鹹酥雞3根四季豆、3朵香菇共95元，直呼「買到金條」。事實上，台東肉品、農戶及市場端各處的結論：「還真的很貴」。果菜市場指出，肉、菜到台東都過了一手又加上運輸及耗損，光蔬菜就貴了3成。相關單位更強調，民眾買到鹹酥雞的四季豆「現在是奢侈品，選對東西也很重要」。

不只日前有民眾在台東在地臉書社團po文稱「買到1隻100元甘蔗雞腿」認為太貴、引發討論，近期台東遊客多，類似議題也不少。有南部民眾夾個鹹酥雞的蔬菜花95元，「站在鹹酥雞攤前，整個人像被宇宙搧了一巴掌，發現原來吃菜是有錢人的活動。」、「難怪台東人『長得都很營養』」。網友回到高雄立刻煮了一大盆青菜，「感動到眼眶泛淚：高雄的青菜根本佛心在世。」。

對於不少網友認為台東物價太貴，綜合眾多農政相關單位結論指出，台東的確物價很高，甚至被批賣出高價雞腿的店家本在台北從事餐飲11年，也認為「台東物價真的貴」，但網友「引用錯誤方式比較」，甚至「護國神山多次沒保護到台東」等因素、平地狹小無大規模養殖與種植，且市場小，才導致價格高昂。

被批甘蔗雞太貴的店家許小姐說，自家產品是經過燻製而成，卻被以進口冷凍肉相比。而鹹酥雞的四季豆、香菇，台東市果菜公司則稱，這些都是西部賣進台東，甚至四季豆、敏豆在日前風災影響，每公斤破百元「在全台灣都是高單價」，甚至買不到貨，店家買不到中等貨就買上等貨保持店內有此賣品，又加上烹煮，當然更貴。

但就原料成本來說，台東「本來就貴」。台東農產公司總經理劉錦源說，台東為保障豬農的保底價，加上近來豬瘟，台東自產豬肉品質非常好，但價格屬全國五名內。台東果菜市場則稱，總體蔬果半數來自西部，短期葉菜類全部都是，許多來自雲林西螺果菜市場，過了一手又長途運輸、會有耗損，光是拍賣價就貴3成，何況再零售到消費者手中，如果再買店家煮好的菜品肯定更貴。

再者，許多台東更優質的肉、蔬果甚至漁獲幾乎都銷往北部取得好價錢，一般平民食物卻由外地送入，有商家表示，若非自己大量採購又有器具，民眾自購、料理，所付成本遠超於自製「除非你想天天吃甘蔗雞、鹹酥雞甚至外賣以攤平成本，還要一次訂大量雞肉、和肉商談低價」。

台東果菜市場提醒，台東農產本就少，想吃便宜需注意品項。台東地區農會理事長柳碧鴻自己養雞也有屠宰場，他說，自己從西部進雞肉每10公斤就要多6.5元運費，雖不想透露雞肉價格，但就受爭議的甘蔗雞店家進貨新鮮玉米雞每隻6至7百元，加上加工料理費用，「很合理，(消費者)吃不起不會別買嗎？」。

