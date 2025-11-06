台東延平鄉募愛 長者為光復災區祝福

台東慈濟志工人數不多，年紀又普遍偏長，但他們為愛付出的腳步，可不輸給年輕人喔！最近他們就前往中央山脈東南側的延平鄉做關懷，當地的居民以布農族居多，知道同樣也是原鄉的花蓮光復鄉受災嚴重，大家都樂捐善款，希望能為他們出一分力。

看著電視螢幕，播放著九月下旬，發生在花蓮光復鄉堰塞湖溢流的災情，台東縣延平鄉的這群長者，面露不捨之情，老家在光復的慈濟志工田明宏，細數親戚家受災的情況。

慈濟志工 田明宏：「我妹妹她們三個人通通怎麼樣，(受災) 都受災，一個是，鐵門被沖破，店鋪全部沖掉，一個是住家淹到(大腿)這麼深，對面淹到(一個人)那麼高。」

雖然光復災情慘重，但全台鏟子超人像愛的潮湧，一波接著一波，如今慈濟對當地的援助，也將進入中長期的關懷。

慈濟志工 蔡秀琴：「我今天會募你們的一分愛心，不管是10塊錢也可以，20塊錢也可以，你就可以參與，然後(我們)把這分愛心，我們把它送到我們的光復那邊去。」

聽了志工的說明，長輩們都慷慨解囊，江女士一出手就是5000元，因為她想用兩個過世兒子的名義，幫他們植福田。

長者 江金英：「我兩個兒子都走了，剛好你們來，我就想，(幫兒子植福) 嘿，我也想說，你們來了，我用我的小的錢，這樣(捐出去)幫助可以，需要幫助的人。」

長者 溫錦生：「主啊，謝謝祢，因為他們(慈濟人)，跟我們都沒有血緣關係，可是他們的愛都紛紛在，我們這個當中(身邊)，主啊，我們不斷地要向他們，獻上這樣的一個感恩。」

活動結束前，志工也邀長輩用他們的信仰，為大家祈福，但願這分愛的力量，從延平鄉往外擴散，普及到每一個有需要的地方。

