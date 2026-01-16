台東延平鄉祭結婚補助4萬元 須設籍1年不可遷出

這一對新婚夫妻，牽手來到台東縣延平鄉公所登記結婚申請補助，成為延平鄉第1對依《延平鄉結婚補助自治條例》領到補助的新人，可領到最高4萬元的補助。

延平鄉民江志鵬表示，「我們去（2025）年10月結婚，想說去年底登記，既然有這個補助，那我們就乾脆明年，延到明年來登記好了。」

台東縣《延平鄉結婚補助自治條例》今（2026）年1月正式實施，果然有吸引力。不過延平鄉公所表示，這項補助，結婚雙方其中1人，必須設籍延平鄉滿1年以上，而且是首婚，要在3個月內提出申請，每人補助2萬；如果雙方都是延平鄉民，就可以領最高4萬元補助，但限定1年內不得遷出戶籍；而婚後，鄉公所還有生育補助每胎2萬、以及每季嬰兒營養費5000元的福利。

鄉公所表示，推出這項福利主要希望能讓全鄉只剩3500人的人口能增加。

延平鄉長余光雄回應，「戶籍當然是希望都在延平鄉啦，那領了這筆錢我們希望你一年當中不要把戶籍離開。」

延平鄉是台東縣第1個推動結婚補助的鄉鎮，不過鄉公所今年只編列60萬元預算，用完就截止申請。