台東延平鄉藝語同心成果展 族語、農產、技藝交織部落故事

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣延平鄉公所今天在鄉內的產業中心卡拉蜜斯學校舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展，由民政課與農業課共同策劃的文化盛宴，呈現年度在技藝、農業推廣與文化語言領域的成果，以族語、農產、技藝交織出最美家鄉故事。

本次成果展以手作工藝、特色農產和文化語言三大主軸，多樣化地呈現了延平鄉豐富的部落能量。從親手體驗農特產品 DIY，到欣賞精緻的手工藝製作展示，來訪者能透過視覺、味覺、觸覺全方位感受延平的深度魅力。公所期望藉由這次成果展，將延平最美好的故事分享出去，成功活絡社區觀光與文化產業，帶動地方經濟的永續發展。

在核心展區「我愛布農」中，文化的傳承是今天最動人的風景。公所特別安排雙聲語言的母語老師以布農族語同步介紹活動內容，此舉創造了一個友善且熟悉的環境，讓長者倍感親切。更重要的是，讓年輕一代有機會沉浸在族語氛圍中，感受學習母語的強大魅力，真正實現文化的世代相串。

最引人注目的焦點，莫過於自信站上舞台的延平媽媽與小姐們。她們將自己的專業領域從廚房拓展至文化技藝廊道，用親手製作的工藝、流暢的族語和由內而外的熱情，向所有人大聲宣告：「我布農，我驕傲！」

在「我愛布農農產事」區域最具延平家味的溫暖香氣：苦茶的甘醇、咖啡的濃郁、小米與油芒的清甜，以及洛神蜜漬特有的酸甜層次，氣味交織出豐富的風味。現場氣氛溫馨，許多好久不見的部落親友，透過分享一杯梅子酒，輕鬆拉近了彼此的距離。每一份呈現在眼前的農產、每一項精巧的手作，都凝聚了部落媽媽們的用心與真情，是她們親手端出的驕傲成果。

台東縣延平鄉公所今天舉辦「愛在延平－藝語同心」聯合成果展。(記者黃明堂攝)

