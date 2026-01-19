台東延平金鑽鳳梨吸引日本商會訪查 評估外銷合作

Painu株式會社訪團在延平鄉長余光雄（右二）陪同下，實地走訪鄉內金鑽鳳梨產區，了解栽培與產銷情形，並評估後續合作收購的可能性。（蕭嘉蕙攝）。（蕭嘉蕙攝）

台東縣延平鄉金鑽鳳梨種植於中海拔山區，得天獨厚的日照與氣候條件，孕育出口感細緻的鳳梨，吸引日本商會關注，今（19）日特別率團訪查，並評估後續合作收購可能性。延平鄉長余光雄直言，此次機會難得，「即使透過外交部，也未必請得到」，盼讓延平不僅以少棒聞名，也讓鳳梨有機會被世界看見。

延平鄉鳳梨以內銷市場為主，早期多由農會統一收購，近年則轉由各行口洽收。由於品質穩定、口感風味佳，部分農友更獲航空業者長期穩定採購。此次再獲日本沖繩商會青睞，經台東縣內運銷合作社媒合後，專程前來視察評估。

延平鄉金鑽鳳梨種植於中海拔山區，得天獨厚的日照與氣候條件，孕育出口感細緻、風味獨具的金鑽鳳梨。（蕭嘉蕙攝）

Painu株式會社代表取締役社長宮城良純表示，他在日本從事鳳梨食品加工產業，曾研究日本市場流通的鳳梨來源，發現不少品種來自台灣，因此這次特地親自走訪產區。他直言，延平鳳梨產區的規模大，且採用較接近有機的栽培方式，與日本模式不同。

延平鄉鳳梨產銷班班長張麗珠指出，延平鳳梨採收期約落在6、7月，屬於全台較晚的產區，雖然較容易遇上颱風季，但與西南部產區盛產期錯開，「我們量不多，但就是靠品質取勝。」她也提到，鄉內無毒、友善耕作的鳳梨產量有限，多數以慣行農法為主，若未來有外銷日本的機會，可透過產銷班協調量能因應，目前班員約30人。

延平鄉長余光雄進一步表示，對於日本訪團實地走訪鳳梨產區，內心「非常澎湃」，特別感謝國內農貿經銷商牽線促成；面對難得的外銷契機，鄉公所將嚴格把關出口品質，除協助農民處理行政作業、證明文件等流程，並視情況提供必要的補助與資源挹注，減輕農民負擔。

