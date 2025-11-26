台東建東社區居民盼設紅綠燈 會勘遭駁回原因曝光

建東社區主要出入口青海路三段91巷鄰近台9線彎道，居民申請設置交通號誌，經相關單位實勘後因視野佳、車流與人行量低，決議不宜設置。（蕭嘉蕙攝）

建東社區主要出入口青海路三段91巷鄰近台9線彎道，居民申請設置交通號誌，經相關單位實勘後因視野佳、車流與人行量低，決議不宜設置。（蕭嘉蕙攝）

台東市建和里建東社區緊鄰省道台9線，居民反映車流量大、車速快，「老人、小孩過馬路像在賭運氣」，因此向民意代表陳情，盼在出入口增設交通號誌，經聯合會勘後，認定路口視線良好，不宜設置。居民嘆，「等到發生事故就來不及了」；民代則強調經專業判斷，確實不符設置標準。

張姓居民指出，社區住戶約100餘戶、居民約300餘人，主要仰賴青海路二段581巷、三段1巷及三段91巷進出，其中以 91巷為最主要出入口。他說，91巷距離台9線彎道僅約100公尺，雖速限70公里，但實際車速「至少80公里左右」，加上彎道視線受限，社區老人與孩童通行風險高，部分長者習慣獨自騎車外出，「很多時候只能靠運氣過馬路」。

市民代表陳金溪、蔡政家等人今年5月接獲陳情後，會同公路局、台東縣警察局、台東市公所等相關單位前往會勘，經評估巷口視野開闊、非死角，且該路段已有多處號誌，若再增設恐干擾交通；此外，現場監測顯示車流量及行人數偏低，因此以不宜設置結案。

陳金溪表示，「不是不幫忙、不是不做，而是條件真的不符」。他補充，若居民仍有安全疑慮，未來最多僅能再評估是否設置「閃光黃燈」，但仍須主管機關依規定審查。

