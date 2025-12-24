台東強震威力約0.7顆原子彈 氣象署最新說明！專家：春節大地震機率降低

（圖／氣象署）

台東縣卑南鄉今天（24日）傍晚5時47分發生芮氏規模6.1強震，最大震度達到5弱。對此，氣象署稍早說明，目前初判這起地震為獨立事件，主要是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞、擠壓導致。地震專家郭鎧紋則指出，台灣先前已100多天沒發生規模6以上地震，這次地震約釋放0.7顆原子彈的能量，讓明年春節前後發生強震的機率降低。

氣象署表示，台東卑南傍晚5時47分發生芮氏規模6.1強震，震央位於北緯22.85度，東經121.15度臺東縣政府北方10.1公里，地震深度僅11.9公里。震度方面，台東縣達到5弱，再來依序為花蓮、屏東4級，高雄、南投、台南、嘉義縣市、雲林、彰化3級，台中、苗栗、宜蘭、新竹縣市、桃園、新北、台北2級，澎湖則為1級。

氣象署地震測報中心說明，初步研判這起地震為獨立事件，該地區為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞帶，為2大板塊擠壓所致，未來幾天仍要留意餘震。郭鎧紋分析，6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，這次地震主要是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞、擠壓導致，因為是淺層地震，未來1週不排除有規模5以上餘震。

郭鎧紋先前指出，雖然地震發生無法預測，但依據過去30年氣象署統計資料顯示，在台灣發生規模6以上地震的平均間距約為100天，如果從近3年資料來看，2023年10月24到2025年12月16日止，台灣發生了17個規模6地震，只有2024年5月10日到2024年8月16日間隔98天，較長間距範圍約在158至162天。

他提到，台灣已經1多天天沒有出現規模6以上地震，因此估計下次台灣出現M6+地震，可能出現在明年（2026年）2月，接近農曆春節期間。郭鎧紋說，今天台東發生6.1地震後，春節期間再發生規模6以上地震機率降低，危機算是暫時解除，但畢竟地震難以預測，實際狀況仍要再觀察。

