台東強震波及納骨塔 骨灰罈掉落破碎！震央驚悚現場曝

位於震央卑南鄉境內的朝安堂納骨塔，因地震劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落破碎。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受地震影響，卑南鄉朝安堂五樓共8個骨灰罈掉落破碎，所幸未發生大面積倒落或骨灰混合情形。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣卑南鄉今（24）日下午發生規模6.1有感地震，位於震央境內的朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落破碎，所幸未發生大面積倒落或骨灰混合情形。卑南鄉公所殯葬所已著手整理名冊，並將通知相關家屬，預計明（25）日前來處理後續事宜。

殯葬所長吳澲宏指出，家屬最擔心的是骨灰罈掉落後是否發生骨灰混合、難以分辨的情況，經現場確認，目前並未出現骨灰混在一起的狀況，掉落的骨灰罈皆為個別掉落。

吳澲宏表示，先前池上918強震後，公所即針對納骨塔櫃位進行加固，透過綁繩方式固定櫃體，因此此次地震雖造成損害，但情況較先前預期輕微。後續將依鄉長指示，在櫃體內加裝橫桿，進一步強化固定措施。

針對整體受損情形，吳澲宏說明，目前僅五樓有8個骨灰罈掉落並出現損毀，其餘樓層主要為天花板受損，一至三樓及六樓均未發生骨灰罈掉落情況。

