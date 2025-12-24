中時新聞網

台東強震！台鐵電力中斷 關山-台東-金崙停駛改公路接駁

黃仲瑜、中時、蕭嘉蕙

根據最新消息，今日（24日）下午5點47分，位於台東縣卑南鄉發生了芮氏規模6.1的地震，本次地震對鐵路造成影響，台鐵台東變電站的電力系統自動啟動保護機制跳脫。自晚間6點開始，台鐵關山至台東至金崙區間的路線暫時無法通行，目前已停止列車運行，並改採公路接駁方式疏運旅客。台鐵方面表示，將會立即派員巡查相關路線，預計本次事件造成的影響時間將超過2小時。

受到傍晚5點47分於台東縣政府北方10.1公里處發生的芮氏規模6.1地震波及，台鐵自晚間6點起宣布關山、台東、金崙之間的鐵路路段暫時中斷。為了確保旅客的行程不受延誤，台鐵已立即啟動公路接駁方案，同時成立一級緊急應變小組，以應對本次突發狀況。

據悉，由於台東地區的地震強度達到5級，導致變電站出現跳電情況，為了保障行車安全，列車依照標準作業程序（SOP）暫停行駛。目前，關山往來台東與金崙之間的列車服務全面暫停。台鐵強調，必須派遣專業人員對鐵路沿線進行詳細檢查，確認所有設施皆安全無虞後，才能恢復正常的列車運行，因此預估本次事件的影響將持續超過2小時。

台鐵公司進一步說明，由於變電站跳電所造成的影響，關山到台東到金崙之間的列車將暫時停止服務，並立即安排公路接駁來接送旅客。目前，台鐵已經通知工程及電力相關部門，對鐵路路線及電車線進行全面巡查，以確保行車安全。

台東車站站長賴彥宇表示，因地震達5級強，依相關規定，地震發生後列車需全面停駛，並針對鐵路路線及電車線進行巡檢，待確認無安全疑慮後，才能恢復通車。後續行車狀況將視巡檢結果滾動調整，並即時對外公告，提醒旅客留意最新列車資訊。

