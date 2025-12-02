台東往返台北機票飆 議員籲納弱勢縣民補助就醫降負擔成本

記者鄭錦晴／台東報導

台東往返台北機票價格持續攀高，來回票動輒近五千元，甚至比台灣飛日本的廉價航空促銷機票還貴。高昂票價引縣民不滿，多位台東縣議員在縣議會審查《離島機票補助自治條例》修訂案時，要求縣府正視北東線機票負擔，建議將一般縣民及就醫弱勢納入補助範圍，而非僅限於離島居民。

根據市場資訊，台東—台北松山航線來回票價常見約四八八二元起，與台灣飛往日本各地的廉航淡季票價相比，甚至還貴些。許多民眾抱怨「國內短程機票比國際航線還貴」，不僅影響返鄉頻率，也成為醫療往返的沉重壓力。

廣告 廣告

縣議員黃治維建議縣府，將一般縣民及就醫弱勢納入補助範圍，減輕交通負擔。（記者鄭錦晴攝）

縣議員黃治維指出，目前北東線單程機票約二千五百元，來回逼近五千元，對縣民而言負擔相當沈重。尤其是因重大傷病、低收入或中低收入身分，需要固定北上接受化療或回診治療的居民，機票費用高得難以承擔。

他建議，縣府應將有醫療需求與經濟弱勢的民眾優先納入補助機制，讓必要的就醫交通不再成為壓力。

多位議員表示，台東縣外債已清償，加上明年度預算增加，財政條件較以往改善，建議縣府可先針對中低收入戶提供補助，若財政允許，再逐步擴大至一般縣民，減輕全民交通負擔。

也有民眾指出，因機票昂貴，只能將返北探親從每週一次減為每月一次。期盼縣府能協助降低通勤與就醫必需的交通成本。