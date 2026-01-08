台東成人肺炎鏈球菌疫苗升級 15日起1劑即可完成接種

台東縣衛生局呼籲符合資格民眾可前往接種成人公費肺炎鏈球菌疫苗，接種疫苗示意照。（蔡旻妤攝）

民國115年公費疫苗新政策上路，成人公費肺炎鏈球菌疫苗將自15日起升級，僅需接種1劑。台東縣衛生局提醒，近期氣溫變化大、流感與呼吸道疾病進入高峰期，符合資格的民眾可攜帶健保卡與相關證件，就近到各鄉鎮衛生所或合約醫療院所接種，多一層保護。

衛生局表示，這次公費肺炎鏈球菌疫苗升級為新型疫苗，僅需接種1劑即可獲得完整保護，接種更方便，也有助降低感染後併發重症的風險。接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲的高風險族群，並依過去接種紀錄分階段施打。

此外，衛生局也提醒，公費流感與新冠疫苗目前持續開放接種，新冠疫苗公費對象已擴大至滿6個月以上尚未接種的民眾。由於疫苗接種後約需2週才產生保護力，呼籲尚未接種的民眾儘早安排時間，特別是長者、幼兒、慢性病患者、孕婦及家中有小嬰兒的家庭。

衛生局補充，目前台東縣疫苗供應充足，流感、肺炎鏈球菌與新冠疫苗可同時接種，符合資格的民眾可就近前往接種，提前為健康做好準備。

