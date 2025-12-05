台東成功分局製作交通平安御守 可愛討喜受歡迎

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局成功分局第四組近日購置一批交通安全宣導禮品，包括拍拍圈、多功能隨身照明燈、鑰匙圈、文具包及環保餐具等多樣實用物品。由於造型可愛、老少皆宜，適用於各種場域，成功分局期望藉此改變以往單向講述式的宣導方式，進一步推行互動問答、有獎徵答等形式，使交通安全教育更貼近民眾日常。其中最受矚目的交通平安御守因造型討喜、寓意良好，更成為民眾最期待的宣導品之一，未來也將持續在各類活動中亮相。

成功分局表示，轄內涵蓋成功鎮、東河鄉、長濱鄉三地，地勢南北狹長，介於太平洋與海岸山脈之間，觀光資源豐富，三仙台、新港漁港、石雨傘等地皆為遊客必訪景點。每逢地方大型活動，分局也會同步推動交通安全、反詐騙及婦幼安全等宣導。例如阿美族豐年祭、三仙台迎曙光、東海岸旗魚季，以及各式體育競賽、農特產推廣、市集及文化導覽等，皆吸引大量民眾參加，是推廣交通觀念的重要場域。

成功分局指出，未來將在各活動現場設置宣導攤位，以更貼近生活的方式接觸民眾，透過互動、遊戲與禮品提升參與度，讓交通安全觀念於社區中持續深化。分局也呼籲民眾利用活動期間多加接觸各項交通資訊，與警方共同打造安全友善的用路環境。

