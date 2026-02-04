台東成功死亡車禍！婦人過斑馬線遭小貨車撞擊不治

臺東縣成功鎮今（4）日傍晚發生一起嚴重交通事故，一名波姓女子行走斑馬線時遭小貨車撞擊，送醫後因傷勢過重不幸身亡。肇事駕駛酒測值為零，事故原因警方正在調查中。

台東成功晚間發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

事故發生於4日晚間18時許，地點位於台東縣成功鎮臺11線124.3公里南下車道，都歷路182號前方路段。當時波姓女子正在穿越斑馬線，一輛由趙姓男子駕駛的自用小貨車沿臺11線南向行駛，行經該路段時與行人發生碰撞。

台東成功晚間發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

波姓女子在事故中受重傷，隨即被送往衛生福利部台東醫院成功分院進行緊急救治。然而，由於傷勢嚴重，醫護人員搶救無效，波姓女子最終宣告不治。警方獲報後立即趕赴現場處理，並對趙姓駕駛進行酒精測試。測試結果顯示，駕駛酒測值為零，排除了酒後駕車的可能性。

目前，警方正在進一步調查這起致命車禍的確切肇事原因，包括當時的路況、能見度、車速以及駕駛與行人的注意狀況等因素。全案相關細節仍待釐清，警方將持續深入調查。

