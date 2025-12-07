台東成功死亡車禍！ 阿公載孫參加公務員考試 自撞變電箱雙亡
〔記者劉人瑋／台東報導〕今早7時10分許於台東縣成功鎮台11線116.4公里附近麒麟段發生交通事故，車上坐著一對祖孫，73歲李姓阿公從成功鎮開車載著29歲孫子前往台東市區參加公務人員考試，卻在事故地點不知何因偏向路旁、自撞變電箱，經警義消努力搶救2人仍不治。
警方初步了解，一輛自小客車由北往南行駛至該路段(成功往台東)時，不明原因右偏，撞擊路旁電箱。車內為李姓男子駕駛與李姓乘客。
事發後，成功大消防大隊及義消分隊長許偉能立即趕赴現場救援，救援人員抵達後確認為一輛自小客車自撞，車頭嚴重變形，現場駕駛與副駕駛2名患者皆呈現外科OHCA，其中副駕駛則因車頭嚴重變形導致雙腳卡住，受困於座位上無法動彈。
救難人員佈署1條水線警戒防護，同時準備操作破壞器材執行脫困救援，救護人員第一時間將駕駛迅速移出車外，立即實施CPR、AED等急救措施。由於肇事車輛為小車，撞擊後全車水平旋轉180度，加上嚴重扭曲變形，救難人員初步破壞車體後，再從後門鑽入狹窄的車體並放平副駕、製造空間，將被夾住的孫子帶出門外，送往台東成功分院急救，惜最後仍回天乏術。
兩人經救護人員送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救後仍不治身亡。由於當地未有監視器，詳細肇事原因成功交通小隊調查釐清中。
