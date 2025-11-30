台東成功漁港吊車翻覆！受困工人釀1死1傷悲劇 救援期間一度起火燃燒
記者林盈君／台東報導
今天（30日）上午11時許，台東縣成功漁港、新港燈塔堤防處，一台大型吊車在執行消波塊工程時翻覆，造成2名施工人員受困，其中1人失去生命跡象，救出脫困時已明顯死亡；另1人腿部被機台壓住，受困在車體與堤防中間，警消利用油壓撐開器及軍刀鋸等專業破壞器材，救出遭壓的46歲男性，所幸其意識清楚，緊急送往馬偕醫院治療，該意外造成1死1傷。
據了解，台東縣消防局獲報後，立即派遣成功、東河分隊及成功大隊，共7車10人前往現場進行搶救，由於受困者的腿部被重壓，警消用油壓撐開器及軍刀鋸等專業破壞器材，配合現場其餘施工人員拆卸車體零件，於中午左右，成功救出受困的46歲男子。而救援期間，吊車還一度起火燃燒，消防人員緊急撲滅火勢，車輛翻覆傾倒原因，待施工及勞安單位後續調查。
