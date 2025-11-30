台東成功漁港吊車翻覆「吊臂插海面」駕駛當場不治 還疑漏油竄火

台東成功漁港今（30）日中午多發生吊車翻覆意外，一輛吊車在碼頭進行消波塊吊掛作業時，疑似失衡整台側翻，吊臂直接插進海面，車身卡在堤防上。駕駛明顯死亡，副駕駛則是腳被夾住，已送醫院治療，但在救援時吊車疑似漏油冒出火苗，所幸有控制住。

吊車整個橫倒在堤防邊，車體緊貼圍牆，吊臂直接插進海水裡，場面驚險。30號中午1點多台東成功漁港，吊車當時正在吊掛消波塊，不明原因突然傾斜，整台車瞬間側翻，強烈撞擊力道讓駕駛當場明顯死亡。而副駕駛座的45歲胡姓男子意識清楚，但腳被卡住一度受困，消防人員偕同海巡人員利用破壞器材將他救出，並送往台東馬偕醫院治療。

翻覆瞬間。圖／台視新聞

不過救援過程中差點出事，吊車車身疑似因漏油冒出火苗，起火燃燒，濃濃黑煙往上竄，車體冒出烈焰，戒護在旁的消防員立即佈水線灌救，阻止火勢擴大，沒有進一步釀成更大災情，至於詳細的事故原因還有待進一步調查釐清。

吊車疑似因漏油冒出火苗。圖／台視新聞

